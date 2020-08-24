Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddia edildi

New York Post'un Güney Kore medyasına dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürdü.

Chang, "(Kim'in) Komada olduğunu tahmin ediyorum ancak henüz hayatta." dedi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkeyi yönetmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Chang, "Tam bir ardıl yapı oluşturulmadı, bu nedenle boşluk uzun süre sürdürülemeyeceği için Kim Yo-jong öne çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chang'ın konuya ilişkin iddiaları, Güney Koreli istihbarat yetkililerinin, Kim'in 33 yaşındaki kardeşinin, halefi olarak atanmamış olmasına rağmen artık "de facto ikinci lider" olarak görev yaptığına ilişkin açıklamasının akabinde geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi yetkilileri, milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantıda, Kuzey Kore'deki iktidar değişikliğinin kısmen "(Kim'in) hükümdarlığındaki stresi azaltmak ve siyasi başarısızlık durumunda suçun yönünü değiştirmeyi" amaçladığını söylemişti.