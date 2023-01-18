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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a benzerliğiyle ün saldı! Antalya'da yaşayan iş adamı Tunç: Yurt dışından çok teklif alıyorum

18.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iş adamı Cihat Tunç, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a benzerliği ile dikkat çekiyor. Tunç, "Almanya’dan Fransa’dan özellikle Kuzey ve Güney Kore’den gelen misafirlerimiz daha çok. Hem hayranlık ile geliyorlar hem de lezzet için geliyorlar. Hayranlarımız çok, beni Kim Jong-un’a çok benzetiyorlar" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a benzerliğiyle ün saldı! Antalya'da yaşayan iş adamı Tunç: Yurt dışından çok teklif alıyorum

Antalya’da yaşayan iş adamı Cihat Tunç, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a benzerliği ile ün saldı. Tunç, "Yurt dışından çok teklif alıyorum. Benimle mekan açmak istiyorlar. Gidersem Kore’ye giderim; ama ben memleketimi seviyorum" dedi.

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FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYORLAR

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki köfteci Cihat Tunç, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a benzerliği ile dikkat çekiyor. Tunç, işletmesine gelen müşterilerini Kim Jong-un üzerinde bulunan elbiseye benzer özel olarak diktirdiği elbise ile karşılıyor. Karşılarında Kim Jong-un’a benzer kişiyi gören müşteriler önce tebessüm ediyor, sonra ise çıkışta fotoğraf çektirmek istiyor.

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"HAYRANLARIMIZ ÇOK"

20 yıldır sektöre hizmet ettiğini belirten Tunç, "Bu sektörde iyi ve örnek olmaya devam ediyorum. Elemanlarım ve ben de mutluyuz. Yurt dışından gelen müşterilerimiz de beni tercih ediyor. Almanya’dan Fransa’dan özellikle Kuzey ve Güney Kore’den gelen misafirlerimiz daha çok. Hem hayranlık ile geliyorlar hem de lezzet için geliyorlar. Hayranlarımız çok, beni Kim Jong-un’a çok benzetiyorlar. Benzediğim gibi ben de kendisinin büyük bir hayranıyım. Ben istiyorum ki Kim Jong-un özel jeti ile gelecek, burada bu piyazı ve köfteyi yiyecek. Ben kendi ellerimle yapacağım" sözlerine yer verdi.

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Kim Jong-un’a benzerliği ile ün saldığını belirten Tunç, "Beni çok benzetiyorlar. Masada müşteriler birbirleri ile konuşuyorlar, ‘Ne kadar benziyor, o adam çok tehlikeli’ diyorlar. Ben de gülüp geçiyorum. İşimizi severek yaptığımı için övüyorlar. Çok şükür işlerimiz de yerindedir. Antalya’mıza sahip çıkmak istiyoruz. Burada çalışan geçlere sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

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"YURT DIŞINDAN ÇOK TEKLİF ALIYORUM"

Kim Jong-un ile özelliklerinin tam tersi olduğunu belirten Tunç, "Ben çok gülüyorum, çok neşeli birisiyim. Sokakta yürürken korkmuyorum, ilgiden çok memnunum. Çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Elbisemi terziye özel diktirdim. 5 düğmeli olmasını istedim. Elbisenin içerisinde çok rahatım, Kim Jong-un işini biliyor. Yurt dışından çok teklif alıyorum. Benimle mekan açmak istiyorlar. Gidersem Kore’ye giderim; ama ben memleketimi seviyorum. Beni görmek isteyenler buraya gelerek beni görsün. Biz Antalya’ya gelen her müşterimize kucak açıyoruz. Hizmetimizi güzel yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

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İş yerine gelen müşteri Fatih Bozbaş, "Cihat ağabey zaten çok meşhur, Cihat ağabey için geldik. Köfte piyaz bahane, Cihat ağabey şahane. Hem tat lezzeti hem de sohbeti ve hem de güler yüzü bizi buraya çekiyor. Kim Jong-un'u çok gördük ama Cihat ağabey onun iyi hali" şeklinde konuştu.

İş yerinde çalışan Fatma Kelebek ise, "Kendisini 16 yıldır tanıyorum, 10 yıldır da Cihat Bey'in yanında çalışıyorum. Memnunum. Kim Jong-un’a çok benzetiyorlar, müşterilere çok iyi, güler yüzlü biri olduğunu söylüyorum. Gelen müşterilerimiz önce kendisini görmek istiyor ve tanışmak istiyor. Her şeyden memnun kalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kuzey Kore Kim Jong-un

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