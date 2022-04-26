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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan endişe veren sözler! "Nükleer programımızı hızlandıracağız"

26.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümünü kutlamak için katıldığı törende ülkesinin nükleer programına hız vereceklerini açıkladı. Nükleer silahların caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırı durumunda bunları kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan endişe veren sözler! "Nükleer programımızı hızlandıracağız"

KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong-un, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

''SALDIRI DURUMUNDA KULLANACAĞIZ''

Kuzey Kore lideri nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırı durumunda bunları kullanacaklarını da ekledi. Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

YAPTIRIMLARA MARUZ KALMIŞLARDI

Pyongyang 2017'den bu yana ilk kez Mart ayında bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme dünyada oldukça tepki çekmiş ve bunun üzerine ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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