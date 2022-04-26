Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan endişe veren sözler! "Nükleer programımızı hızlandıracağız"

KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong-un, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

''SALDIRI DURUMUNDA KULLANACAĞIZ''

Kuzey Kore lideri nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırı durumunda bunları kullanacaklarını da ekledi. Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

YAPTIRIMLARA MARUZ KALMIŞLARDI

Pyongyang 2017'den bu yana ilk kez Mart ayında bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme dünyada oldukça tepki çekmiş ve bunun üzerine ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.



