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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kıtlık uyarısı

16.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kıtlık uyarısı

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı Kore KCNA’nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu. Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.

"ENDİŞE VERİCİ"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Kuzey Kore

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