Kuzey Kore lideri Kim Jong-un günden güne eriyor! Eski halinden eser kalmadı

Kim Jong Un dün devlet medyası tarafından yayınlanan yeni fotoğraflarda hiç olmadığı kadar zayıf görünüyor.

37 yaşındaki Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dün devlet medyası tarafından yayınlanan yeni fotoğraflarda hiç olmadığı kadar zayıf görünüyor. Yeni yıl politika duyurularını yapmak için kabineyle bir toplantı düzenleyen Kim'in değişimi uluslararası basının da dikkatini çekti.

Hükümet yetkililerinin 'Partimizin ve halkımızın mücadelesini zaferin bir sonraki aşamasına yönlendirme' başlıklı toplantıda, Kuzey Kore'nin Kovid karantinaları, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ele alındı.

ÜLKESİ İÇİN ZAYIF KALIYOR

Hükümet yetkilileri, şiddetli gıda kıtlığıyla boğuşan ülkede, liderleri Kim'in de 'ülke için' daha az yediğine dikkat çekti ve Kim'in sağlıklı olduğunu bir kez daha yinelediler.

''DAHA AZ YİYİN'' DEMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, açlık çeken halkına 2025 yılına kadar daha az yemelerini emrettikten sonra olay olmuş, bu ifadeleri dünya basınında gündem olmuştu.



