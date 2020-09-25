Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Koreli bakanlık yetkilisinin öldürülmesi ardından Seul'den özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'ndan bir yetkilinin öldürülmesi nedeniyle Seul'den özür diledi. Gözlemciler, Kim Jong-un'un özür dilemesinin nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, adı açıklanmayan ve yüzerek Kuzey'e geçmeye çalıştığı belirtilen yetkilinin Pazartesi günü Kuzey Kore askerlerince öldürüldüğünü ve cesedinin koronavirüse karşı önlem olarak yakıldığını açıklamıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Kim Jong-un, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e bir mektup göndererek "çok üzgün olduğunu" belirtti. "Düş kırıklığına uğradığını" ifade eden Kim "Böyle bir şey hiç yaşanmamalıydı" dedi.

Son on yıldır ilk kez Kuzey Kore güçlerinin bir Güney Kore vatandaşını öldürmesi güneyde öfkeye yol açmıştı.

İki Kore arasındaki sınır sıkı bir gözetim altında ve ülkeye koronavirüsün girmesini engellemek amacıyla Kuzey Kore'nin sınırda "vur ve öldür" politikası izlediği sanılıyor.

'Cesedini yakmadık'

Kuzey Kore ayrıca, Kuzey Kore sularında bulunan yetkiliye 10 el ateş açıldığını ve Güney'in iddia ettiği gibi cesedinin değil, suda kalmak için tutunduğu nesnenin yakıldığını duyurdu.