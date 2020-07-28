Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer silahlarımız sayesinde yeryüzünde savaş olmayacak

Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışması olan Kore Savaşı, 1950 yılında başladı ve 1953 yılına kadar devam etti.

Ancak kimi uzmanlar, nükleer silahların Kim Jong-un'u daha sert politikalar izleme konusunda cesaretlendirebileceğini söylüyor.

Kuzey Kore yıllardır, nükleer silah geliştirme çabalarının savunma amaçlı olduğunu, işgal ya da rejim değişikliği girişimlerini engellemeyi hedeflediğini söylüyor.

Kim, nükleer silahların Kuzey Kore'yi "emperyalist ve düşman güçlerin tehdit ve baskılarına karşı koruyacağını" söyledi.

Resmi haber ajansı KCNA'nın bugünkü haberine göre Kim, 27 Temmuz'da Kore Savaşı'nı fiilen sona erdiren ateşkesin 67'nci yıldönümünde gazilere hitap etti.

Savaş, Çin ve Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Kuzey Kore'nin güneye yönelik saldırılarıyla başladı. ABD, Kore'nin güneyinde de komünist bir rejim kurulmasını engellemek üzere müdahale etti.

Türkiye de Kore Savaşı'na asker gönderen ülkeler arasında yer aldı.

1953 yılında ABD'nin temsil ettiği Birleşmiş Milletler, Çin ve Kuzey Kore arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmayla birlikte, 38'inci paralelde Kore'yi ikiye bölen sınır ve bunun arasında da askerden arındırılmış bölge oluşturuldu.

Yaklaşık 250 kilometre uzunluğundaki bu şerit, iki Kore arasında tampon bölge görevi görüyor.

İki ülke arasında şu ana kadar bir barış anlaşması imzalanmış değil. Bundan dolayı da bazı uzmanlara göre, aslında iki ülke arasındaki savaş hali teknik olarak devam ediyor.

Kuzey Kore, ABD'nin işgal tehdidinin hâlâ devam ettiğini söylüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Haziran 2018'de Singapur'da yapılan ve büyük umutlar bağlanan zirve toplantısı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.