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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un son görüntüsüyle konuşuluyor! Kafasının arkası çürüdü iddiası

03.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir sağlık sorunu olduğu iddia edilen ve gözle görülür şekilde kilo verdiği gözlenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yine uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Kim bu kez kafasının arkasında yer alan bir yara bandıyla gündem oldu. Neden yapıştırıldığı bilinmeyen bant çıkarıldığında ise kafasının arkasında yeşil renkteki iz dikkat çekti. Bunun çürük izi olduğu öne sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un son görüntüsüyle konuşuluyor! Kafasının arkası çürüdü iddiası

Seul merkezli web sitesi NK News daha önce Kuzey Kore liderinin zayıfladığını gündeme getirmiş uluslararası medyada bu görüntü dikkat çekmişti.

Kim Jong-un bu kez kafasının arkasında yer alan bandajla gündeme geldi. Büyük boyutlarda olduğu gözlenen bandajın daha sonraki fotoğraflarda çıkarıldığı ve altında kalan izin yeşil bir renkte olduğu gözlendi. Dünya medyası bunun çürük izi olduğu öne sürdü.

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ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Çürüğün nedeni hala bilinmezken fotoğraflardan bandajın sebebi ya da yaranın nedeninin anlaşılamayacağı söylendi. Kuzey Kore liderinin kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönündeki haberler de gündeme gelmişti. Mayıs ayında aşırı kilo kaybı yaşadığı için çok hasta olduğu iddia edilen Kim Jong-un, geçen yıllarda bir ameliyat geçirmiş ve uzunca bir süre kamuoyunun karşısına çıkamamıştı.

SAATİNİN KAYIŞINI SIKTI

Seul merkezli web sitesi daha önce de 37 yaşındaki Kim'in en sevdiği ve 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen saatinin kayışının bollaştığını gösteren görüntüler yayınlamış, Kim’in sol bileğinin Kasım 2020 ve Mart aylarında çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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