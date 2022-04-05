Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong kimdir? Kim Yo Jong kaç yaşında?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore liderleri için bir hayli sert konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong merak konusu oldu.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG UN'UN KIZ KARDEŞİ KİM YO JONG KİMDİR?

Kim Yo-jong 26 Eylül 1987 yılında Kuzey Koreü, pyongyang'da dünyaya geldi.

Kim Yo-jong, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşidir; eski lider Kim Jong-il'in en küçük kızı ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl-sung'un torunudur.

Kim Yo-jong 2014 yılında Choe Song ile evlenmiştir.

