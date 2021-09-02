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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yine olay oldu! İğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemel

02.09.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salı günü katıldığı bir törende yine zayıflığıyla dikkat çekti. Son yıllarda olduğundan çok daha zayıf olduğu gözlenen Kim'in sağlığı hakkındaki tartışmalar tekrar alevlenirken, Avustralyalı Prof. Greg Barton, ''Geçen ay başında Kim, başının arkasında bir bandajla görüntülenmişti. Hasta olması çok muhtemel görünüyor'' şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yine olay oldu! İğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemel

Zor sektörlerde çalışmak için 'gönüllü' olan gençlerle bir araya gelen gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düzenlenen törende söz konusu gençleri överek onları kahraman ilan etti.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın aktardığına göre Kim, iktidardaki İşçi Partisi'ne atıfta bulunarak, "Devrim yapan bir partinin gelişmesi için en iyi gurur, varlık ve itici güç, güvenilir haleflerine ve gelecek vaat eden ana gücüne sahip olmaktır'' dedi.

Öte yandan sık sık sağlık sorunları ve zayıflığı ile gündeme gelen Kim Jong-un, bu törende de zayıflığı ile dünya medyasında yer aldı.

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''HASTA OLMASI ÇOK MUHTEMEL''

Avustralya'da bulunan Deakin Üniversitesi araştırma profesörü Greg Barton, Yahoo News Australia'ya, liderin kilo kaybı hakkında "çok fazla spekülasyon" olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu. Barton, ''Geçen ay başında Kim, başının arkasında bir bandajla görüntülenmişti. Hasta olması çok muhtemel görünüyor. Ancak kilo vermek ve obezite ile ilgili sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için bariatrik cerrahi de geçirmiş olabilir.

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Haziran ayında, Kuzey Kore devlet haber ajansı, Kuzey Kore halkının liderlerinin 'bir deri bir kemik görünümünden' dolayı çok üzgün olduğunu gösteren haberler yayınlamıştı. Açıkçası neden kilo verdiği belli değil. Kim'in kilo kaybı, dikkat çekmeye ve spekülasyon yapmaya devam edecek'' dedi.

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Kuzey Kore
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