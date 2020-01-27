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Kocasını öldürten yeğeniyle 6 yıl sonra bir arada!

27.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un halası Kim Kyong-hui, kocasının vatana ihanet suçlamasıyla öldürülmesinden altı yıl sonra kamuoyunun önüne çıktı.

Kocasını öldürten yeğeniyle 6 yıl sonra bir arada!

Kim Kyong-hui, yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan bir etkinliğe kocasının idam emrini veren Kim Jong-un'la birlikte katıldı.

Eski Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song-thaek'in, 12 Aralık 2013'te kurşuna dizildiği açıklanmıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın yayımladığı bir fotoğrafta, Kim Kyong-hui'nin Pyongyang'daki etkinlikte Kim Jong-un ve karısının yanında oturduğu görülüyor. Kim Kyong-hui'nin adı üst düzey yetkililerinin adlarının olduğu protokol listesinde de yer aldı.

'SÜRGÜNDE OLDUĞU YA DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SANILIYORDU'

NK News sitesinin editörü Oliver Hotham, Kim'in halasının yeniden ortaya çıkışının sürpriz olduğunu belirterek "Birçok Kuzey Koreli gözlemci, Kim Kyong-hui'nin sürgüne gönderilmiş, hatta kocası gibi öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu" dedi.

Kuzey Kore liderinin yanında oturmasının Kim Kyong-hui'nin nüfuzunu koruduğu ya da muhtemelen bir danışman olarak geri kazandığı anlamına geldiğine dikkat çeken Hotham, "Bu aynı zamanda bize Kuzey Kore'nin ne kadar acımasız ve tuhaf bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, Kim Kyong-hui, kocasının infaz emrini veren adamla yan yana oturuyor" diye konuştu.

Kim Kyong-hui ve kocası Chang Song-thaek, Kuzey Kore liderinin dokuz yıl önce iktidara geldiği dönemde devlet yönetiminde önemli bir ağırlığa sahipti. Kuzey Kore uzmanlarına göre Chang, akıl hocası olarak Kim'e en yakın kişilerden biriydi.

TOPLANTIDAN ÇIKARILDI, KURŞUNA DİZİLDİ!

Ancak Kim babasının yerine geçtikten iki yıl sonra bir toplantı sırasında askerler eşliğinde salondan çıkarıldı. Ertesi gün yayımlanan resmi açıklamada, Chang'ın Kuzey Kore liderini devirmeye çalıştığını itiraf ettiği ve hemen idam edildiği bildirildi.

O dönemde Kim'in eniştesini kendisine tehdit olarak gördüğü için öldürttüğü yorumları yapılmıştı.

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Kim Jong Un Kuzey Kore hala enişte KİM KYONG HUİ

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