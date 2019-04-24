Kuzey Kore Lideri Kim Rusya temaslarına başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Vladivostok’te bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Rusya Uzak Asya Kalkınma Bakanı Alexander Kozlov ile görüştü.

25 Nisan Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’nın Kuzey Kore sınırına yakın kentlerinden Vladivostok’e gelen Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un, Putin ile olan görüşme öncesi Rusya temaslarına başladı. Kuzey Kore Lideri programı kapsamında Rusya Uzak Asya Kalkınma Bakanı Alexander Kozlov ile bir araya geldi.