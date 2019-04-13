Kuzey Kore lideri Kim, Trump'la üçüncü zirveye hazır

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore ve ABD ile barış yönünde başlatılan diplomatik çabaların devamı için ABD Başkanı Donald Trump ile üçüncü kez bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kim, ülkesinin parlamentosunda yaptığı konuşmada, ABD'nin yıl sonuna kadar adil ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma önermesi durumunda yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

Nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülebileceğini vurgulayan Kim, "Eğer ABD doğru tavır ve doğru yöntemle üçüncü zirveyi yapmayı teklif ederse, bir kez daha denemeye hazırız. ABD'nin ve Kuzey Kore'nin çıkarlarını aynı anda koruyan, adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya imza atmaktan çekinmeyiz. Bu, tamamen ABD'nin konuya nasıl bir tavır ve matematik içinde yaklaştığına bağlı." dedi.

Trump ile yaptıkları son zirvenin barış yolunda atılan adımların doğruluğuna ve ABD tarafının samimiyetine ilişkin ciddi kuşkulara yol açtığını ifade eden Kim, sözlerini şöyle sürdürdü: