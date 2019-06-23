HABER

Kuzey Kore Lideri Kim, Trump'tan "çok güzel" mektup aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 05:10 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Lideri Kim, Trump'tan "çok güzel" mektup aldı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığı duyuruldu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde Kim'in, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtildi.

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi.

Trump'ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Bolu Dağı'nda kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı!Bolu Dağı'nda kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı!
İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesiİstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore mektup

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

Bolu Dağı'nda kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı!

İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi

İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi

Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Feyzioğlu'dan S-400 yorumu! 'Tercih olmaktan çıktı...'

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.