Kuzey Kore lideri Kim'den, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a mektup

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, yeni yılda Kore Yarımadası'nda barış ve refahın tesisi için çabaların sürmesi çağrısında bulunduğu mektup gönderdi.

Yonhap Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim, Devlet Başkanı Moon'a bugün şahsi bir mektup gönderdi." dedi.

Sözcü Kim, açıklamasında, Kuzey Kore liderinin mektup aracılığıyla yıl sonu tebriğinde bulunduğunu ve Kore Yarımadası'nda barış ve refah adına birlikte hareket etme niyetini aktardığını belirtti.

Kim, Kim Jong-un'un mektubunda, iki liderin yıl içinde üç kez bir araya gelerek birtakım önlemler aldığını ve "halkını askeri gerilimlerden ve savaş korkusundan kurtardıklarını vurguladığını" aktardı.

Kim'in, yıl sonuna kadar söz verdiği Seul ziyaretini gerçekleştirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini söyleyen sözcü, "Kuzey Kore lideri Kim, 2019’da Devlet Başkanı Moon ile sıklıkla bir araya gelmek ve barış ve refah konusundaki görüşmeleri ilerletmek istediğini belirtti." dedi.