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  4. Kuzey Kore lideri Kim'den güvenlik ve bağımsızlığın korunması vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim'den güvenlik ve bağımsızlığın korunması vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim'den güvenlik ve bağımsızlığın korunması vurgusu

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin güvenlik ve bağımsızlığını korumaları için Kuzey Kore ordusuna ve diplomatlara hazırlıklı olmalarını söyledi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'de zorlukların nasıl üstesinden gelineceği konusunun ele alındığı üst düzey siyasi konferansta yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin yeniden inşası çabalarında ortaya çıkan sorunların kapsamlı olarak çözümlendiğini ve başlıca sanayi sektörlerindeki durumun acil olarak düzeltilmesi için görevlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, mühimmat endüstrisi ve Kuzey Kore silahlı kuvvetlerindeki vazifelere atıfta bulunan Kim, ülkenin güvenlik ve bağımsızlığını korumaları için Kuzey Kore ordusu ve diplomatlarından hazırlıklı olmalarını istedi.

Kim, ülkenin halihazırdaki durumunda ihtiyaç duyulan güvenlik ve bağımsızlığının tam olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri, şu anda ülke yönetimi ve ekonomik yapıdakiler de dahil tüm devlet binalarında ortaya çıkan sorunların kapsamlı olarak analiz ettiklerini belirtti.

Tarımsal üretimde kesin bir artışa ihtiyaç olduğunu söyleyen Kim'in, bilim, eğitim ve toplum sağlığı standartlarının geliştirilmesiyle ilgili yönergeler ilan ettiği kaydedildi.

Pyongyang yönetiminin nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için ABD'ye tanıdığı yıl sonuna kadarki sürenin dolmasına birkaç gün kala yapılan konferansta Kim'in konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmadığı veya karar alıp almadığı bilinmiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un İşçi Partisi Merkez Komitesinin tüm üyelerinin hazır bulunduğu ve Kuzey Kore'de zorlukların nasıl üstesinden gelineceği konusunun ele alındığı üst düzey siyasi konferansın açılışı dün yapılmıştı. Konferansa Kim'in başkanlık ettiği duyurulmuştu.

- ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İsveç'te ekim ayında yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

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Kuzey Kore Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

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