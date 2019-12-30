Kuzey Kore lideri Kim'den güvenlik ve bağımsızlığın korunması vurgusu

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin güvenlik ve bağımsızlığını korumaları için Kuzey Kore ordusuna ve diplomatlara hazırlıklı olmalarını söyledi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'de zorlukların nasıl üstesinden gelineceği konusunun ele alındığı üst düzey siyasi konferansta yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin yeniden inşası çabalarında ortaya çıkan sorunların kapsamlı olarak çözümlendiğini ve başlıca sanayi sektörlerindeki durumun acil olarak düzeltilmesi için görevlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, mühimmat endüstrisi ve Kuzey Kore silahlı kuvvetlerindeki vazifelere atıfta bulunan Kim, ülkenin güvenlik ve bağımsızlığını korumaları için Kuzey Kore ordusu ve diplomatlarından hazırlıklı olmalarını istedi.

Kim, ülkenin halihazırdaki durumunda ihtiyaç duyulan güvenlik ve bağımsızlığının tam olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri, şu anda ülke yönetimi ve ekonomik yapıdakiler de dahil tüm devlet binalarında ortaya çıkan sorunların kapsamlı olarak analiz ettiklerini belirtti.