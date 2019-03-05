HABER

Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un Rusya’ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen zirvenin başarısız olması üzerine gözler Rusya’ya çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un Rusya’ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen zirvenin başarısız olması üzerine gözler Rusya’ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim’in Rusya ziyaretinin kesinleştiğini duyurdu. Peskov, “Kesin bir tarih veremem. 12 Nisan’da Rus parlamenterler Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da temaslarda bulunacak. Kesin tarih bu ziyaret sonrası açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyleÇavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle
Milletvekili Özen: "Bursa CHP-HDP ittifakına prim vermeyecektir"Milletvekili Özen: "Bursa CHP-HDP ittifakına prim vermeyecektir"

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.