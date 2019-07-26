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Kuzey Kore lideri, son füze denemesinden memnun

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dün gerçekleştirilen 2 adet kısa menzilli füze denemesinin sonucundan memnun kaldıklarını açıkladı.Kuzey Kore’nin doğu kıyısındaki Wonsan şehrinden yerel saatle 05.34 ve 05.57’de ateşlenen 2 adet kısa menzilli füze, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazandıktan sonra 430 kilometre yol alarak Japon Denizi’ne düşmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dün gerçekleştirilen 2 adet kısa menzilli füze denemesinin sonucundan memnun kaldıklarını açıkladı.
Kuzey Kore’nin doğu kıyısındaki Wonsan şehrinden yerel saatle 05.34 ve 05.57’de ateşlenen 2 adet kısa menzilli füze, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazandıktan sonra 430 kilometre yol alarak Japon Denizi’ne düşmüştü. Füze denemesinin ardından Japonya gelişmeleri “ciddiyetle” takip ettiklerini ifade ederken Kuzey Kore lideri, Güney Kore ve ABD’nin gelecek ay askeri tatbikat yapma kararını eleştirmesinin ardından füze denemelerine ilişkin açıklama yaptı. Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen 2 yeni füze testini Güney Kore’nin “savaş çağrılarına” karşı ciddi bir uyarı olarak nitelendirirken kısa menzilli füzelerin test sonuçlarından memnun kaldıklarını açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "potansiyel ve doğrudan tehditleri ortadan kaldırmak" için silah geliştirmeye mecbur bırakıldığını ve testin yeni bir “taktiksel güdümlü silah sistemi” içerdiğini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim, yeni silah sisteminden "memnun" olduğunu ifade etti ve bu sistemlere "karşı savunmanın kolay olmayacağını" dile getirdi. Güney Kore’nin “uyarıyı görmezden gelme hatası yapmaması” gerektiğini belirti.
ABD ve Güney Kore, yıllık askeri tatbikatları iptal etmeyi reddetseler de önemli ölçüde geri çekildiler.

ABD füzelerin "kısa menzilli" olduğunu doğruladı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yeni füzelerden birinin yaklaşık 690 kilometre (428 mil) yol kat ettiğini söyledi. ABD ise füzelerin "kısa menzilli" olduğunu doğruladı. Güney Koreli yetkililer, Pyongyang’ı testlerin askeri bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı ve gerginliği azaltmaya yardımcı olmayan bu tip eylemleri durdurmaya çağırırken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Kore’yi daha fazla provokasyondan uzak durmaları konusunda uyardı. Öte yandan dün gerçekleştirilen kısa menzilli füze testi, yarımadanın tamamını bir saldırı menziline soktu.
Seul’ün, bir taraftan barış arama diğer taraftan da yeni silahlar temin edip ABD’yle ortak askeri tatbikatlara katıldığı iddia ediliyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kim Jong-un ile bir ilişki geliştirmek için çok çalıştıktan sonra kullanılan bu dilin hoş karşılanmaması bekleniyor. Seul’ün, yoksullaşan Kuzey Kore’ye pirinç gönderme teklifi bile, şu anda geri çekildi.
Füze denemesi, Kuzey Kore’nin Güney üzerindeki etkisini test etme ve de Washington ile Seul’ün aldığı pozisyonları ayırmaya çalışmanın bir yolu olarak değerlendiriliyor. Güney Kore’deki Moon yönetimi, Kuzey Kore ile güven inşa etmeye yardımcı olmak için bazı yaptırımların kısmi gevşetilmesi konusunu çoktan değerlendirmeye aldı.
ABD Başkanı Donald Trump ise bu kez de konuyla ilgili yorum yapmazken, Pyongyang için bu olağan bir durum haline gelmeye başladı. ABD Başkanı ile görüşmelere açık kapı bırakan Kuzey Kore lideri, Başkan Trump ile doğrudan görüşmek istiyor ve bu şansı tehlikeye atacak herhangi bir söz ya da hamleden kaçınıyor.

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