HABER

Kuzey Kore liderinden ABD’ye suçlama: "ABD, Hanoi’deki zirvede kötü niyetli davrandı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD’yi Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvede "kötü niyetli" olmakla suçladı.ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD’yi Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvede "kötü niyetli" olmakla suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelmişti. İki lider arasında ikinci kez gerçekleştirilen zirve, anlaşmasız sonuçlanmıştı.
Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentinde bir araya geldi. Kuzey Kore liderinin Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD’yi suçladığı ifade edildi. Kore yarımadasındaki barış ve güvenliğin ABD’nin tutumuna bağlı olduğunu açıklayan Kim Jong-Un, Şubat ayında gerçekleştirilen zirvede ABD’nin kötü niyetle hareket ettiğini ve yarımadadaki durumun kritik bir noktaya ulaştığını söyledi.
Kuzey Kore lideri, "Kore yarımadasının ve bölgenin durumu durgun ve kritik bir noktada" ifadelerini kullandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Başkan Yavaş çarşı esnafını makamında kabul ettiBaşkan Yavaş çarşı esnafını makamında kabul etti
CHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yokCHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yok

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

İzmir'de, İYİ Parti kurucu üyelerinden Meral Akşener'e kurultay çağrısı

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.