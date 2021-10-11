Kuzey Kore Liderinden Hayat Koşullarını Düzeltme Çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yetkilileri, ülkenin karşı karşıya olduğu "vahim durumun" üstesinden gelmeye ve halkın yaşam koşulları ve gıdaya erişimini iyileştirmek için daha sağlam adımlar atmaya çağırdı.

Ancak Kuzey Kore devlet medyası, İşçi Partisi'nin kuruluşunun 76'ncı yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmasında Kim'in ABD ve Güney Kore'ye ilişkin görüşlerine yer vermedi.

Washington ve Pyongyang arasında Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine ilişkin müzakereler, iki yıldan uzun süredir yapılamıyor. Bunun nedeni, ABD'nin yaptırımları kaldırması karşılığında Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma adımları atması için bir anlaşmaya varılamaması.

Son haftalarda füze denemelerini yoğunlaştıran Kuzey Kore, bir yandan da Güney Kore'ye şartlı barış teklifinde bulunuyor. Güney Kore'yle iletişim hatlarını son haftalarda açmaya başlayan Kuzey Kore, Seul hükümetinin "düşmanca bakış açısından" ve "iki yüzlü tavrından" vazgeçmesi durumunda, ilişkileri iyileştirmek için daha fazla adım atabileceğinin sinyalini verdi.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin Washington ve Seul'ün arasını bozmak için Güney'in Kore Yarımadası'nda karşılıklı iletişim kurma arzusunu kullandığını, Güney'e baskı yaparak Biden yönetiminden kendi çıkarına işleyecek ödünler koparmaya çalıştığını söylüyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA), Kim Jong Un'un Pazar günkü konuşmasında, partisinin Ocak ayındaki kurultayında belirlediği ekonomik hedeflere erişme konusunda kararlı olduğunu söylediğini bildirdi. Kim, Ocak ayında, geçmişteki ekonomi planlarının başarılı olamadığını kabul etmiş ve gelecek beş yıllık yeni bir kalkınma planı açıklamıştı.

Haber ajansı, Kim'in, partisinin "ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve halkın gıda, giyim ve barınma sorunlarını çözmek için" beş yıllık kalkınma planını verimli bir şekilde hayata geçirme kararlılığı içinde olduğunu doğruladığını bildirdi.

KCNA ayrıca Kim'in Kuzey Kore'nin karşı karşıya olduğu "benzeri görülmemiş zorlukları" incelediğini ve "vahim durum" karşısında ülkenin ekonomisini geliştirmede partinin kararlı bir birlik sergileme çağrısı yaptığını kaydetti.

Uzmanlar, yaklaşık 10 yıldır iktidarda olan Kim'in, liderliğinin belki de en zor dönemini geçirdiği görüşünde. Kim, 2018 ve 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı zirve görüşmelerde yaptırımların kaldırılmasını ve ülkesinin acilen ihtiyacı olan ekonomik rahatlamayı sağlayamamıştı. Daha sonraysa Corona virüsü pandemisi ağır baskı altındaki ülke ekonomisini daha da kötüleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta, Covid-19 pandemisiyle mücadele için gönderilen tıbbi malzemelerin bir kısmının bir Kuzey Kore limanına ulaştığını açıkladı. Bu da pandemi nedeniyle dünyada sınırlarını en sıkı koruyan ülkelerden biri olan Kuzey Kore'nin dışarıdan yardım almak için kısmi gevşemeye gittiğini gösteriyor.

Kim Jong Un, şimdiye kadar Başkan Joe Biden ve yönetiminin herhangi bir ön koşul olmadan diyaloğu yeniden başlatma teklifini reddetti. Kim, önce "düşmanca politika" olarak tanımladığı yaptırımların kaldırılmasını ve ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının durdurulmasını talep ediyor.

