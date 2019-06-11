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Kuzey Kore Lideri’nin öldürülen kardeşinin CIA ajanı olduğu iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un 2017’de Malezya’da öldürülen üvey kardeşi Kim Jong Nam’un CIA’in muhbiri olduğu iddia edildi.Wall Street Journal gazetesi, ismini vermeyen ancak konu hakkında bilgi sahibi olan bir kişiye dayandırdığı haberde, Kim Jong Nam’ın CIA ile ilişkisi olduğunu yazdı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un 2017’de Malezya’da öldürülen üvey kardeşi Kim Jong Nam’un CIA’in muhbiri olduğu iddia edildi.
Wall Street Journal gazetesi, ismini vermeyen ancak konu hakkında bilgi sahibi olan bir kişiye dayandırdığı haberde, Kim Jong Nam’ın CIA ile ilişkisi olduğunu yazdı. Gazete, iddiada bulunan kişinin, Kim Jong ile CIA arasında bir bağlantı olduğunu söylediğini aktardı. Bununla birlikte gazete, bazı ABD’li yetkililerin, Kuzey Kore Lideri’nin kardeşinin uzun yıllar dışarıda yaşaması sebebiyle ülkenin gizli konuları hakkında detayla bilgi sağlamasının mümkün olmadığını söylediğini kaydetti. Gazete, ABD’li eski yetkililerin, Kim Jong Nam’ın başka ülkelerin, özellikle Çin‘in güvenlik servisiyle irtibat halinde olabileceğini söylediklerini kaydetti.
Kim Jong Nam’un CIA’deki muhbir rolünün ise Washington Post gazetesi muhabiri Anna Fifield’in yazdığı ve bugün piyasaya çıkacak olan (The Great Successor) ‘Büyük Halef’ adındaki kitapta anlatıldığı belirtildi. Fifield, Kim Jong Nam’ın bilgileri CIA’e Singapur ve Malezya’daki aracılara aktardığını belirtti. Kitap, Kim Jong Nam’ın son Malezya seyahatinde bir otel asansöründe, ABD istihbarat ajanı ile görüntülendiğini yazdı. Kim Jong’in sırt çantasında kendisine sağladığı bilgiler için ödenen veya gazino işinden kazandığı 120 bin doların bulunduğu kaydedildi. Güney Koreli ve ABD’li yetkililer, Kim Jong Nam’ın suikast emrinin hanedandaki kritik yeri sebebiyle Kuzey Koreli yetkililer tarafından verildiğini söyledi. Kuzey Kore hükümeti ise bu iddiaları reddetti.
Kim Jong Nam, Eylül 2017’de Malezya’nın Kuala Lumpur Havalimanı’nda iki kadın tarafından yüzüne, yasaklanan bir sıvı olan VX kimyasalı atılarak öldürülmüştü. Malezya, Vietnamlı Doan Thi Huong’u Mayıs ayında, Endonezyalı Siti Aisyah’ı da Mart ayında serbest bırakmıştı.
Wall Street Journal, haberi dayandırdığı kişinin, Kim Jong Nam’ın Şubat 2017’de Malezya’ya CIA ile irtibat kurmak için gittiğini söylediğini belirtti.

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