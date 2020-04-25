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Kuzey Kore liderinin sağlık durumu: Çin heyet gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağlık durumu ile bağlantılı olarak Çin’den bir heyetin Kuzey Kore’ye gittiğini duyurdu.

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu: Çin heyet gönderdi

Çinli yetkililerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar sürerken, Çin'den hükümet temsilcileri ile sağlık ekibinden oluşan bir heyetin danışmanlık için komşu Kuzey Kore’ye gönderildiği belirtildi. Reuters haber ajansının, konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberinde Çin Komünist Partisi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu üst düzey bir yöneticisinin başkanlık ettiği heyetin Perşembe günü Pekin'den hareket ettiği kaydedildi. Partinin uluslararası ilişkiler bölümünün, Çin'de Kuzey Kore ile ilişkileri yürüten en önemli birim olduğu ifade ediliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ve partinin ilgili birimlerinden heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verilmedi.

Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin geçen günlerde medyaya çelişkili iddialar yansıdı. Güney Kore'nin başkenti Seul’da yayın yapan Daily NK haber portalı bu hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğini iddia etti. Amerikan CNN televizyonu da, bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kim’in ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunduğunu öne sürdü. Güney Koreli bir kaynak ise Cuma günü Reuters haber ajansına, aldıkları istihbarata göre Kim'in hayatta olduğu ve yakında yeniden ortaya çıkacağı bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kim’in sağlığına ilişkin haberlerin “doğru olmadığına” inandığını söyleyerek, Kim'in sağlık sorunlarına ilişkin haberlerin “eski belgelere” dayandığı duyumunu aldığını ifade etti.

Kuzey Kore ise iddialar karşısında suskunluğunu koruyor. 36 yaşında olduğu tahmin edilen Kim’in, dedesi ve Kuzey Kore’nin kurucusu Kim Il Sung’un 15 Nisan’daki doğum günü kutlamalarına beklenmedik bir şekilde katılmaması, sağlık durumu hakkında spekülasyonlara yol açmıştı.

Reuters/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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