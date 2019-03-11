O liderin abisini öldürmüştü! Serbest kaldı

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de iki kadın yanına yaklaştığında Macau'ya giden bir uçağa binmeyi bekliyordu.

Huong'un da bugün mahkemede ifade vermesi bekleniyordu. Ancak avukatlarının talebiyle duruşma ertelendi.

Kuala Lumpur'daki BBC Muhabiri Jonathan Head, Aisyah hakkında Vietnamlı zanlıya kıyasla daha az kanıt varmış gibi göründüğünü söylüyor.

Savcı, kararının nedenini söylemeden cinayet suçlamasının düşürülmesini istedi. AFP Haber Ajansı'na göre yargıç ise savcının talebini kabul etti ve "Siti Aisyah serbest" dedi. Ancak bu karar, Aisyah'ın beraat ettiği anlamına gelmiyor.

Aisyah ve aynı suçla itham edilen Vietnamlı Doan Thi Huong, iddiaları reddediyor ve bir televizyon bir televizyon şakasının parçası olduklarını sandıklarını söylüyorlardı.

Kadınlar da havaalanındakinin sadece bir başka şaka olduğunu düşündü. Avukatlar mahkemede kadınların Kim'i öldürmek için bir nedenleri olmadığının görüleceğini söylüyorlardı.

Avukatlarına göre, Kim'in öldürülmesinden önce kadınlara, havaalanları, oteller ve alışveriş merkezlerinde insanların yüzlerine sıvı sürdükleri şakalarda yer almaları için para ödendi.

İki zanlı, bir Kuzey Kore komplosunun masum kurbanları olduklarını öne sürüyorlar.

Kuzey Kore yönetimi, cinayetin arkasında oldukları iddiasını reddediyor, ancak cinayetin işlendiği gün Malezya'dan kaçan Kuzey Koreliler olduklarına inanılan zanlılara da suçlama yöneltildi.

Kim, hastaneye kaldırılrken ölmüş ve daha sonra, bilinen tüm kimyasalların en zehirlilerinden biri olan VX'le temas ettiği belirlenmişti.

Kim Jong-Nam Kuzey Kore'nin otoriter lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyiydi.

Bir zamanlar ülkenin potansiyel lideri olarak görülüyordu, ancak babası Kim Jong-il öldüğünde, daha küçük yaştaki Kim Jong-un ülkenin lideri oldu.

Genelde ailesinden kopuk yaşayan Kim Jong-Nam vaktinin büyük kısmını ülke dışında, Macau, Çin ve Singapur'da geçirdi.

Kim Jong Nam daha önce ailesinin ülkeyi bir hanedan gibi yönetmesine karşı çıkmış ve 2012'de yayımlanan bir kitapta, kardeşinin liderlik özellikleri olmadığını söylediği yazılmıştı.

