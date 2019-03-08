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Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlıları yargılanıyor

08.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki kadın Malezya'da hakim karşısında.

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlıları yargılanıyor

Sanıklar idam cezasına çarptırılabilir.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki kadın Malezya'da yeniden hakim karşısına çıkıyor. 30 yaşındaki Vietnamlı Doan Thi Huon ile 27 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah'ın Şubat 2017'de Kuala Lumpur havalimanında, VX türü sinir gazı kullanarak Kim Jong Nam'a suikast düzenlediği iddia ediliyor. İki zanlının zehirli gaza bulanmış bir bez parşasını Kim'in suratına kapattıktan sonra olay yerinden kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Sanıklar suçlu bulunmaları halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ekim 2017'de başlayan yargılamada mahkeme geçen Ağustos'ta sanıkların "iyi planlanmış bir komplonun" parçaları olduğu, olaya karışan başka şüpheliler de olduğunu ancak bu kişilerin kaçtığını belirtmişti.

Savcılar, sanıkların iyi eğitilmiş suikastçılar olduğunu ve ellerindeki maddenin ne denli öldürücü olduğunu bildiklerini savunuyor.

Sanıklar ise savunmalarında, Kuzey Koreli casuslar tarafından kandırıldıklarını ve gizli kamera şakasına dahil edildiklerini sandıklarını ifade ediyor.

2011'de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in küçük oğlu olan 46 yaşındaki Kim Jong-Nam, ailesinin ülkedeki tüm gücü elinde toplamasına karşı çıkıyordu. Kim, eniştesi Jang Song-thaek'in Aralık 2013'te öldürülmesinin ardından ülkeden kaçmıştı. Ülkenin şimdiki lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini iktidarına bir tehdit olarak gördüğü iddia ediliyordu.

dpa/GY,HY

© Deutsche Welle Türkçe

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