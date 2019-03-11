Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı

Ancak Aisyah'ın serbest bırakılması beraat ettiği anlamına gelmiyor.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan ve Ekim 2017'de Malezya'da başlayan mahkemede yargılanan iki kadından 27 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer sanık 30 yaşındaki Vietnamlı Doan Thi Huong'un mahkemede bugün ifade vermesi bekleniyordu ancak duruşma ertelendi.

Aisyah bu kararı beklemediğini, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Ancak diğer sanık Huong'un avukatları sadece Aisyah'ın serbest bırakılması nedeniyle müvekkillerinin "travma” geçirdiğini açıkladı.

Savcı bir neden belirtmeden cinayet suçlamasının düşürülmesini ve Aisyah'ın serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme savcının talebini kabul etti ve Aisyah’ı serbest bıraktı. Endonezya’nın yurt dışında ölüm cezası ile yargılanan vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Ancak mahkeme, tahliyenin resmi aklanma anlamına gelmediğini belirtti. Bu Aisyah'ın aynı suçtan tekrar tutuklanabileceği anlamına geliyor.