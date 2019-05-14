Kuzey Kore medyası, Güney Kore ordusunun iki ülke arasında askeri gerginliği azaltmak için varılan anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerek, Pyongyang'ı Doğu Denizi'ne doğru fırlattığı son füzeler konusunda eleştirmeye hakkı olmadığını savundu.

Yonhap ajansına göre Pyongyang Radyosu'nun haberinde Kuzey Kore'nin bu ay içinde Doğu Denizi'ne doğru fırlattığı füzelerin kendi kara sularında yaptığı "normal" bir askeri tatbikat olduğu belirtildi.

Haberde, "vuruş tatbikatında ne orta menzilli füze ne de kıtalararası balistik füze fırlatıldığı için uluslararası toplumun Kuzey Kore tarafından herhangi bir taahhüt ihlali yapılmadığını belirttiği" anımsatıldı.

Koreler arası bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Güney'in, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına yönelik eleştiride bulunma hakkı olmadığı savunulan haberde, şunlar kaydedildi:

"Bu eleştiri, ABD ile gizli düşmanca eylemler içinde olup Kuzey-Güney askeri anlaşmasını umursamazca ihlal ederek anlaşmayla ilgili konuşma hakkını kaybedenlerin utanmazca bir şikayetidir. Pyongyang, Seul’ün kendilerine haksız suçlama yöneltme hamlesi karşısında asla sessiz kalamayacak. Güney Kore ordusu, bu şekilde devam ederse içeriden ve dışarıdan daha fazla tepkiyle karşı karşıya kalacak."