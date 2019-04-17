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Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinde 'faaliyet başladı'

17.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Bir Amerikan düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinden gelen bir haftalık uydu fotoğraflarında gözlemlenen faaliyetlerin, radyoaktif malzemenin nükleer bomba yakıtına dönüştürülmesi işlemiyle ilişkilendirilebileceğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinde 'faaliyet başladı'

Yeni yakıt üretme işleminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Şubat ayında Hanoi'de yaptıkları ikinci zirvenin, nükleer silahlardan arınma anlamında herhangi bir sonuç üretemediğini teyit edeceği belirtiliyor.

Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisinde çekilen 12 Nisan tarihli uydu fotoğraflarının, uranyum zenginleştirme tesisi ve radyokimya laboratuvarı yakınlarındaki beş özel vagonu gösterdiğini açıkladı.

Düşünce kuruluşunun raporunda "Geçmişte bu özel vagonlar radyoaktif malzemenin taşınması ve yeniden işleme çalışmaları sırasında görüldü" denildi.

Guardian gazetesine konuşan, Simson Center adlı düşünce kuruluşundan Kuzey Kore uzmanı Jenny Town "Kuzey Kore'yle Yongbyon konusunda bir uzlaşma olmadığı için, Hanoi'den bu kadar kısa süre sonra bir şeyler yapmaya başlıyor olmalarındaki zamanlama ilginç." dedi.

Trump, son bir yılda Kuzey Kore lideri Kim ile, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit eden nükleer programından vazgeçmeye ikna etmek için iki kez görüştü. Ancak görüşmelerde pek bir ilerleme sağlanamadı.

Hanoi görüşmeleri, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören "büyük anlaşma" teklifi üzerine çökmüştü.

Trump, Kim'in Yongbyon tesisini kapatılmasını da öngören kısmi nükleer silahlardan arınma adımları önerisini reddetmişti.

'NÜKLEER BOMBA YAKITI ÜRETİLİYOR'

Kim, 2017'de aldığı füze ve nükleer silah denemelerini dondurma kararını sürdürse de, ABD'li yetkililer Kuzey Kore'nin bomba imalatında kullanabilecek işlenebilir malzeme üretmeye devam ettiğini söylüyor.

Üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili, geçen ay Washington ödün vermediği takdirde Kuzey Kore liderinin testleri dondurma kararını gözden geçirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kim de geçen hafta, Hanoi görüşmelerinin çökmesinin gerilimi yeniden artırabileceğini söylemiş ve sadece ABD'nin "doğru tavırla" gelmesi durumunda, Trump ile yeniden bir araya gelmeyi düşünebileceğini belirtmişti.

Kim ayrıca, ABD'nin daha esnek olmaya karar vermesi için "yılsonuna kadar bekleyeceğini" söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kim'in talebini reddetmiş ve Kuzey Kore liderinin o zamana kadar nükleer silahlardan vazgeçme taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini kaydetmişti.

Stanford Üniversitesi'ndeki Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'nin Hanoi zirvesinden önce yayımladığı raporda da, Kuzey Kore'nin 2018'de nükleer bomba yakıtı üretmeye devam ettiğini ve geçen yıl envanterine yedi nükleer savaş başlığı daha ekleyecek kadar yakıt üretmiş olabileceğini vurgulamıştı.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin nükleer silah envanterinde 20 ila 60 nükleer savaş başlığı olduğunu tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore nükleer tesis faaliyet

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