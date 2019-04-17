Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinde 'faaliyet başladı'

Yeni yakıt üretme işleminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Şubat ayında Hanoi'de yaptıkları ikinci zirvenin, nükleer silahlardan arınma anlamında herhangi bir sonuç üretemediğini teyit edeceği belirtiliyor.

Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisinde çekilen 12 Nisan tarihli uydu fotoğraflarının, uranyum zenginleştirme tesisi ve radyokimya laboratuvarı yakınlarındaki beş özel vagonu gösterdiğini açıkladı.

Düşünce kuruluşunun raporunda "Geçmişte bu özel vagonlar radyoaktif malzemenin taşınması ve yeniden işleme çalışmaları sırasında görüldü" denildi.

Guardian gazetesine konuşan, Simson Center adlı düşünce kuruluşundan Kuzey Kore uzmanı Jenny Town "Kuzey Kore'yle Yongbyon konusunda bir uzlaşma olmadığı için, Hanoi'den bu kadar kısa süre sonra bir şeyler yapmaya başlıyor olmalarındaki zamanlama ilginç." dedi.

Trump, son bir yılda Kuzey Kore lideri Kim ile, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit eden nükleer programından vazgeçmeye ikna etmek için iki kez görüştü. Ancak görüşmelerde pek bir ilerleme sağlanamadı.