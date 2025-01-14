Kuzey Kore'nin intihar ordusu! Rusya'nın verdiği talimat ortaya çıktı: 'Ölümden daha kötü bir kader'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeden yeni haberleri gelmeye devam ediyor. Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteği sürerken Rusya'da Kuzey Kore'den askeri destek hamlesine başvurmuştu. Özellikle Kursk bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığı aktarılırken Kuzey Koreli askerlerin bu bölgede Ukrayna birliklerine karşı savaştığı aktarılmıştı.

AŞIRI ÖNLEMLERE BAŞVURDULAR

Savaş alanından gelen kanıtlar, istihbarat raporları ve firarilerin ifadeleri, bazı Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Ukrayna ile üç yıldır sürdürdüğü savaşı desteklemek için aşırı önlemlere başvurduklarını ortaya koyuyor.

"BU ASKERLERİN BEYNİ YIKANDI"

Reuters haber ajansına konuşan 32 yaşındaki eski bir Kuzey Kore askeri olan Kim, "Kendi kendini patlatma ve intiharlar: Kuzey Kore'nin gerçeği bu. Bu askerlerin beyinleri yıkandı ve gerçekten de kendilerini Kim Jong Un için feda etmeye hazırlar." dedi.

Kuzey Koreli firari ve eski asker Kim, bazı Kuzey Koreli askerler için yakalanıp Pyongyang'a geri gönderilmenin ölümden daha kötü bir kader olduğunu belirtti.

"KENDİNİZ İÇİN SON BİR KURŞUN BIRAKIN"

Eski asker, "Savaş esiri olmak vatana ihanettir. Yakalanmak ise hain olmaktır. Her zaman kendiniz için son bir kurşun bırakın, orduda bunu öğretiyoruz." diye konuştu.

11 BİN KUZEY KORELİ ASKER BULUNUYOR

İstihbarat değerlendirmeleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Moskova güçlerini desteklemek için yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin konuşlandırıldığını gösteriyor. Kuzey Kore'den gelen bu birliklere intihar talimatı verildiği gelen bilgiler arasında...

"YAKALANACAK OLURSAN KENDİNİ ÖLDÜR"

Kuzey Koreli askerlerin yanında taşıdıkları notlar, Kuzey Kore yetkililerinin yakalanmak yerine intihar etmelerini teşvik ettiğini gösteriyor.