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  4. Kuzey Kore'nin neden Rusya safında savaşa girdiği belli oldu! Bunları almışlar

Kuzey Kore'nin neden Rusya safında savaşa girdiği belli oldu! Bunları almışlar

16.11.2024 19:11
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Önce Ukrayna istihbarat servisi ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin iddiaları dünya kamuoyunda gündem olmuştu. Kuzey Kore askerlerinin Rusya safında savaştığı iddiaları gerçek çıktı. Başta ABD ve Ukrayna olmak üzere tüm Batı ülkeleriyle Güney Kore duruma karşı çok sert açıklamalarda bulunmuş ve tansiyon artmıştı. Kuzey Kore'nin neden Rusya safında savaşa girdiği ortaya çıktı!

Kuzey Kore'nin neden Rusya safında savaşa girdiği belli oldu! Bunları almışlar

Kuzey Kore'nin Rusya safında savaşa girmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok Batı ülkesi duruma karşı sert açıklamalarda bulunurken, Güney Kore ABD nükleer füzeleriyle Kuzey Kore'yi vurma tehdidinde bile bulunmuştu.

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NEDEN RUSYA SAFINA GEÇTİKLERİ BELLİ OLDU

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim karşılığında Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu iddia etti.

Sybiha, başkent Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi. İki bakan, Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sybiha, Ukrayna ve Japonya'nın Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması konusunda anlaşmaya vardıklarına dikkati çekerek, savaşın başından bu yana Japonya'nın 26 yaptırım paketini yürürlüğe koyduğunu kaydetti.

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri Ukrayna'ya karşı savaşa dahil ettiğini savunan Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim karşılığında Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu öne sürdü.

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"SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Savaşta Ukrayna'ya desteğin önemini vurgulayan Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisi, diğer saldırganların ve tüm suç ekseninin saldırgan planlarını durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya ise ülkesindeki erken genel seçimin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdiğini söyledi.

Savaş nedeniyle hasar gören altyapının yeniden inşası konusunda Ukrayna'ya destek vereceklerini belirten İvaya, "Japonya'nın, kamu ve özel sektörün desteğiyle Ukrayna'nın restorasyonu ve yeniden inşası konusundaki tutumu değişmez." dedi.

Sybiha ile ikili görüşmede, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılması ve Ukrayna'ya karşı savaşa katılımlarıyla ilgili durumu ele aldıklarını ifade eden İvaya, durumu "son derece endişe verici" olarak değerlendirdi.

İvaya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da bulunmasının sadece Ukrayna değil Asya bölgesini de olumsuz etkileyebileceğini kaydederek bu durumu şiddetle kınadığını dile getirdi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Japonya Kuzey Kore Rusya Ukrayna savaş zelenskiy
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