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Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması sonrası NATO'dan ilk açıklama! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdu

06.11.2024 21:55
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Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasını konuşurken, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması NATO'yu harekete geçirdi. Bir süredir Ukrayna cephesinin iddia ettiği bu olayın gerçek çıkmasının ardından atılacak yeni adımlar herkes tarafından merak ediliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de konuyla ilgili "Küresel güvenlik için bir dönüm noktası" diye nitelediği olayla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması sonrası NATO'dan ilk açıklama! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ve Ukrayna istihbarat birimlerinin bir süre önce öne sürdüğü "Kuzey Kore askerleri Kursk'ta Rusya lehine savaşıyor" iddiaları gerçek çıktı. Kuzey Kore askerlerinin savaşa dahli sonrası dünyanın Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı atacağı adım merak ediliyor.

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"KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

NATO'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Genel Sekreter Mark Rutte Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu bir kez daha ele aldıklarını belirterek, bu eylemi "küresel güvenlik için bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Genel Sekreter, "Bu tehditlere birlikte karşı koymak için Hint-Pasifik ortaklarımızla bağlarımızı güçlendiriyoruz." mesajını paylaştı.

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"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK KRİZİNE NEDEN OLACAK"

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Yoon Ukraynalı bir özel temsilcinin Güney Kore'ye ziyaretinin ayarlandığını aktardı ve NATO ile yakın iletişimi sürdürme sözü verdi.

Rutte ise Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini ifade ederek, "Bu gelişmenin neden olacağı eşi benzeri görülmemiş güvenlik krizine karşı aynı düşüncedeki ülkeler arasında dayanışmayı güçlendirmenin önemine" değindi.

Rutte ayrıca, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile işbirliğini geliştirmek için "özel bir görev gücü" kurmayı planladığı bilgisini paylaştı.

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KUZEY KORE'NİN SAVAŞA DAHİL OLMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Güney Kore Kuzey Kore Rusya Ukrayna
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