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Kuzey Kore Nükleer Başmüzakerecisini İdam Etti İddiası

31.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Güney Kore’de bir gazete, Kuzey Kore’nin ABD’yle nükleer müzakerelerde başmüzakereci olarak görev yapan üst düzey bir temsilciyi idam ettiğini öne sürdü. Gazete, zirvelerin hazırlıkları sırasında geçmişte Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la da biraraya gelmiş bir isim olan Kim Hyok Chol’un Mirim Havaalanı’nda idam edildiğini iddia etti.    Muhafazakar yayın çizgisine sahip Chosun Ilbo gazetesinde yer alan habere...

Kuzey Kore Nükleer Başmüzakerecisini İdam Etti İddiası

Güney Kore’de bir gazete, Kuzey Kore’nin ABD’yle nükleer müzakerelerde başmüzakereci olarak görev yapan üst düzey bir temsilciyi idam ettiğini öne sürdü. Gazete, zirvelerin hazırlıkları sırasında geçmişte Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la da biraraya gelmiş bir isim olan Kim Hyok Chol’un Mirim Havaalanı’nda idam edildiğini iddia etti.

Muhafazakar yayın çizgisine sahip Chosun Ilbo gazetesinde yer alan habere göre, Kim Hyok Chol Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan diğer 4 yetkiliyle birlikte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a ihanet ettikleri suçlamasıyla idam edildi. Kim Hyok Chol, Kuzey Kore’nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi olarak Şubat ayında Hanoi’deki Kim-Trump zirvesi öncesinde çalışma gruplarının hazırlık görüşmelerine Kuzey Kore adına başkanlık ediyordu.

Ancak Güney Kore gazetesinin haberinin doğruluğundan şüpheler de dile getiriliyor. Haber henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Amerikan AP haber ajansı, Kuzey Kore’nin geçmişte türlü siyasi başarısızlıklarda birisini günah keçisi ilan edip idam ettiği örneklerinin yaşandığını ve Trump’la Kim arasındaki son zirvenin de başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatıyor. Bununla birlikte, hem Güney Kore medyası hem de Seul hükümetinin geçmişte Kuzey Kore’deki iç gelişmelerle ilgili daha sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan haber ve açıklamalar yaptıklarına da dikkat çekiliyor.

Cuma günkü haber de, “Kuzey Kore hakkında bilgi sahibi olduğu” belirtilen tek ve kimliksiz bir kaynağa dayandırılıyor ve haber bu kaynağın bilgiyi nereden aldığı konusunda hiçbir ayrıntı içermiyor. Haber henüz Seul’daki herhangi bir büyük yayın organında çıkmazken, hükümet yetkililerinden de isim belirtmeden dahi bir doğrulama gelmedi.

Gazete, Kim Yong Chol’un idam edilmeden önce ağır iş cezası ve “yeniden ideolojik eğitim” cezasına çarptırıldığını yazdı.

Güney Kore istihbarat servisi, haberi doğrulayamayacağını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Mavi Ev de “acele yargılar ya da yorumlar yapmanın uygun olmayacağını” kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin’deki temasları sırasında konunun sorulması üzerine, haberi gördüğünü ve ABD olarak doğruluğunu kontrol etmeye çalıştıklarını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da yorum yapmayı reddetti ve “durumu izliyoruz ve nihai hedefimiz olan (Kore yarımadasının) nükleer silahtan arındırılmasına odaklanmaya devam ediyoruz” dedi.

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