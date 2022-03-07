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Kuzey Kore rahat durmuyor! ABD ve 10 ülke ortak açıklama yaptı

07.03.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore yaptığı balistik füze denemeleriyle dikkatleri üzerine çekti. ABD ve 10 ülke, bu yılın başından beri 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu konuda birlik olma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore rahat durmuyor! ABD ve 10 ülke ortak açıklama yaptı

ABD, Arnavutluk, Avustralya, Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği bildirildi.

ÜLKELERDEN BİRLİK OLMA ÇAĞRISI

Bu yılın başından veri 10 balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınayan ABD ve 10 ülke, BM Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'nin füze denemelerine sessiz kalmasının konseyin güvenilirliğini sarsacağına dikkati çekti ve bu konuda birlik olma çağrısında bulundu.

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DİYALOG ÇAĞRISI

Kuzey Kore ile koşulsuz diyaloğa hazır olunduğu belirtilen açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'den diplomasiyi seçmesi ve istikrarsızlık yerine, halkının ihtiyaçlarına ve insan haklarına öncelik vermesi istendi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. (AA)

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Kuzey Kore
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