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Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı: ''Kim Fabrika Açılışına Katıldı''

02.05.2020 01:08 | Son Güncelleme

Ameliyat olduğu ya da Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, 20 günün ardından ilk defa halkın önüne çıktığı bildirildi

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı: ''Kim Fabrika Açılışına Katıldı''

Ameliyat olduğu ya da Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, 20 günün ardından ilk defa halkın önüne çıktığı bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı, Kim’in bir gübre fabrikasının açılışına katıldığını duyurdu. Ajans, Kuzey Kore liderinin katılımının fabrikada coşkuyla karşılandığını bildirdi.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da İşçi Partisi’nin politbüro toplantısına katılmıştı.

Kim Jong Un’un özellikle 15 Nisan’da düzenlenen anma törenlerine katılmaması üzerine hakkında hasta olduğuna dair dedikodular ortaya çıkmıştı.

Güney Kore medyası, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un, bir kalp ameliyatı geçirmiş ya da Corona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alınmış olabileceğini öne sürmüştü.

Güney Kore Birleşme Bakanı ise hafta içinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’de hastanelerin bahsedilen nitelikte bir kalp ameliyatı yapma kapasitesi olmadığını söyledi.

Bakan, ülkede sıradışı herhangi bir durum ya da hareketlilik gözlenmediğini de belirtmişti.

Geçen hafta da Çin’in bir grup doktoru Kim Jong Un’un durumuyla ilgili yardımda bulunmak üzere Kuzey Kore’ye gönderdiği iddia edilmişti.

Öte yandan Kuzey Kore ülkede Corona virüsü vakasına rastlanmadığını açıklamıştı.

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