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Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisine el koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Rusya, 15’i Rus 2’si Güney Koreli toplam 17 mürettebatın bulunduğu balıkçı gemisine Kuzey Kore tarafından el konulduğunu açıkladı.Rusya’nın diplomatik kaynaklarının yaptığı resmi açıklamaya göre, 17 Temmuz’da Güney Kore’nin Sokcho limanından hareket eden Xianghailin-8 isimli Rus balıkçı gemisi, yengeç toplamak için Japon denizine ilerledi.

Rusya, 15’i Rus 2’si Güney Koreli toplam 17 mürettebatın bulunduğu balıkçı gemisine Kuzey Kore tarafından el konulduğunu açıkladı.
Rusya’nın diplomatik kaynaklarının yaptığı resmi açıklamaya göre, 17 Temmuz’da Güney Kore’nin Sokcho limanından hareket eden Xianghailin-8 isimli Rus balıkçı gemisi, yengeç toplamak için Japon denizine ilerledi. Kore adasının tarafsız bölgesine 62 kilometre mesafeden hareket eden gemi bir süre sonra Kuzey Kore sınırına ulaştı. Kuzey Kore’nin sınır muhafızları tarafından takip edilen gemi, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bağlanarak Kuzey Kore’nin Wonsan şehrindeki limana çekildi. Gemide bulunan 15’i Rus 2’si Güney Koreli gemi mürettebatı ise gözaltına alındı.

Rusya, gözaltındaki balıkçılarla görüştü
Yaşanan bu gerilimin üzerine Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği devreye girdi. Rus diplomatlar tarafından yapılan açıklamada, gözaltındaki gemiciler ile temas kurulduğu, sorunun çözümü için Kuzey Kore hükümeti ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Rusya’nın Nevelsk, Korsakov ve Kholmsk şehirlerinde yaşayan gemi mürettebatının serbest bırakılması için ise Rusya’ya bağlı Vladivostok bölge yönetimi de devreye girdi. Vali Yardımcısı Sergey Budkin Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Yetkili makamlar şu anda durumun çözüme kavuşması için çalışıyor. Her şeyden önce gemi mürettebatının güvenliğinin sağlanması ve durumun çözüme kavuşması çok önemli” dedi.

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