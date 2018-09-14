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Kuzey Kore siber saldırı iddialarını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

Pyongyang yönetimi, Sony şirketine yapılan siber saldırı ile Wannacry fidye yazlımının yayılmasında rolü olduğu iddia edilen şahsın ülke vatandaşı olmadığını savundu

PYONGYANG (AA) - Kuzey Kore, Sony şirketine yapılan siber saldırı ile Wannacry fidye yazılımının yayılmasında bir vatandaşının rolü olduğu iddialarını reddetti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu siber saldırılarda rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Park Jin Hyok'un vatandaşı olmadığını ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerika Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Han Yong Song, resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlanan açıklamada, "ABD, Adalet Bakanlığının söz ettiği siber suçların bizimle bir ilgisi yoktur. Adı geçen Kore vatandaşı mevcut değildir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu suçlamaların Kuzey Kore'ye bir karalama kampanyasının parçası olduğunu ileri süren Song, bu tür girişimlerin ABD ile Kuzey Kore arasına son dönemde gelişen diplomatik yakınlaşmaya zarar vereceği uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, 6 Eylül'de Amerikalı eğlence şirketi Sony Pictures ve Bangladeş Merkez Bankasının aralarında bulunduğu çeşitli kurumları, siber saldırılarla dolandırdığı gerekçesiyle Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Park'a yaptırım uygulama kararı almıştı.

Park'ın Kuzey Kore yönetiminin desteklediği bir bilgisayar korsanları grubunun içinde faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

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ABD Kuzey Kore Park Jin Hyok siber saldırı Sony WannaCry yaptırım

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