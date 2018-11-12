Kuzey Kore sınırda 636 kara mayını temizledi

Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünden 636 kara mayınını temizlediği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kuzey Kore'nin, eylül ayında varılan Koreler arası askeri anlaşma uyarınca, Panmunjom köyündeki Ortak Güvenlik Alanı'ndan (JSA) 636 kara mayınını imha ettiğini belirtti.

Jeong, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmasında, "Bölgede kara mayını kalmamıştır. Kuzey, 600'den fazla kara mayınını temizlediğine ilişkin bizleri bilgilendirdi." dedi.

Güney Kore ve Kuzey Kore, 1 Ekim'de başladığı JSA'da kara mayınlarını temizleme çalışmalarını 20 Ekim'de tamamlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, geçen ayın sonunda, Kuzey Kore ve BM komutası ile Koreler arasında, gerilimi azaltma, istenmeyen çatışmaları önleme ve ortak güveni inşa etme amacıyla varılan anlaşma çerçevesinde Kuzey ve Güney Kore arasında yer alan askerden arındırılmış bölgedeki Ortak Güvenlik Alanı'nda bulunan nöbet noktalarını, silahlı askerleri ve ateşli silahları geri çekme çalışmasının sona erdiğini açıklamıştı.

