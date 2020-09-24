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Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi öldürüp bedenini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Güney Kore, deniz sınırında Kuzey Kore’nin sularına giren 47 yaşındaki Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin Kuzey Kore birlikleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ve bedeninin yakıldığını duyurdu.Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü iki ülkenin deniz sınırında yer alan Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı’nda görevli 47 yaşındaki adamın ateş açılarak öldürdüğünü duyurdu.

Güney Kore, deniz sınırında Kuzey Kore’nin sularına giren 47 yaşındaki Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin Kuzey Kore birlikleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ve bedeninin yakıldığını duyurdu.
Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü iki ülkenin deniz sınırında yer alan Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı’nda görevli 47 yaşındaki adamın ateş açılarak öldürdüğünü duyurdu. Öldürülen yetkilinin 500 tonluk gemiyle denetleme görevindeyken kaybolduğu vurgulandı. Açıklamada, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre Kuzey Kore, adamı sularında buldu ve ona ateş edip bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz böylesine acımasız bir eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore’yi şiddetle bir açıklama yapmaya, sorumluları cezalandırmaya çağırıyor" denildi.
Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore’nin bu olayla ilgili tüm sorumlulukların kendisine ait olduğu konusunda sert bir şekilde uyarıldığı ifade edildi.
Öte yandan, Temmuz 2008’den bu yana ilk kez Kuzey Kore, sivil bir Güney Koreliyi vurarak öldürdü. Temmuz 2008’de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesi sonucu Park Wang-ja, Kuzey Koreli yetkililer tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.

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