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Kuzey Kore 'taktik nükleer kapasitesini artırmak üzere' yeni bir füze denedi

17.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, taktik nükleer kapasitesini önemli ölçüde artıracağını söylediği yeni bir silahı başarıyla test ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore 'taktik nükleer kapasitesini artırmak üzere' yeni bir füze denedi

Kuzey Kore, taktik nükleer kapasitesini önemli ölçüde artıracağını söylediği yeni bir silahı başarıyla test ettiğini açıkladı.

Fotoğraflar, ülkenin lideri Kim Jong-un'un yeni füzenin fırlatılışını izlerken gülümsediğini ve alkışladığını gösteriyor.

Uzmanlar, bunun Kuzey Kore'nin yakında küçük çaplı bir taktik nükleer silahı test etmeyi planladığının işareti olduğuna inanıyor.

Kuzey Kore, 2017'de nükleer denemelerini durdurmuştu.

Ertesi yıl, Güney Kore ve ABD ile diplomatik bir yakınlaşmanın parçası olarak değerlendirilen bir girişimle, Punggye-ri nükleer test sahasındaki tünelleri havaya uçurdu.

Ancak son uydu görüntüleri, tünelleri restore etmek için çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, "yeni tip taktik güdümlü silah... cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü büyük ölçüde iyileştirmede ve taktik nükleer füzelerin operasyonlarındaki verimliliği artırmada büyük önem taşıyor".

Ajans, Kuzey Kore lideri Kim'in "ülkenin savunma kapasitesini ve nükleer savaş gücünü daha da geliştirme konusunda önemli talimatlar" verdiğini kaydetti.

Güney Kore ordusu, Cumartesi gecesi Kuzey Kore'den muhtemelen kısa menzilli iki füze fırlatıldığını doğruladı.

ABD, durumu takip ettiğini söyledi.

Uzmanlar, testin zamanlamasının, Pazartesi gününden itibaren dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek olan ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikatlarına karşı bir protesto olarak görülebileceğini söylüyor.

Kuzey Kore bu tatbikatları savaş provası olarak değerlendiriyor.

Füze denemesinin zamanlaması ayrıca Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung'un Cuma günkü doğum günü kutlamalarıyla da örtüşüyor.

Kutlamalardan üç hafta önce Kuzey Kore, 2017'den bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore'nin bu füzeleri test etmesi yasaklanmış ve daha önce de bunu yaptığı için ağır yaptırımlara maruz kalmıştı.

Silah geliştirme programının bir parçası olarak başka düzenli füze denemeleri de yapılıyor.

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Kuzey Kore
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