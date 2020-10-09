Kuzey Kore tarihi geçit törenine hazırlanıyor

Kuzey Kore'yi takip eden 38 North sitesinin aktardığına göre ülkede geniş çaplı bir hareketlilik yaşanıyor.

Bu hareketliliğin sebebi ülkeyi yöneten İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümünün yaklaşıyor olması.

Uydu görüntülerine göre Kuzey Kore yönetimi tarihinin en büyük askeri geçit törenine hazırlanıyor.

Binlerce askerin yürüyüşe katılacağı sonrasında ise zırhlı araç geçişlerinin yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca Pyongyang yönetiminin yeni uzun menzilli balistik füzeleri de görücüye çıkarması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 75. yıl kutlamalarıyla Washington'a "Güçlüyüz" mesajı vermeyi planladığı aktarıldı.

