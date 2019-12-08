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Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında "çok önemli" tatbikat yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 06:34 | Son Güncelleme

Kore Merkez Haber Ajansından yapılan açıklamada, bu tatbikatın Kuzey Kore'nin yakın gelecekteki stratejik konumunu değiştireceği belirtildi

Kuzey Kore, batı kıyısındaki bir deneme sahasında "çok önemli" bir tatbikat yaptığını duyurdu.

Ülkenin resmi haber kaynağı Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin ABD'ye kapatma sözü verdiği tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nda "çok önemli bir tatbikat"ın yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tatbikattan başarılı sonuçlar alındığı belirtilerek, bu denemenin Kuzey Kore'nin yakın gelecekte stratejik konumunu değiştireceği ifade edildi.

Tatbikatta ne tür bir mühimmatın denendiği ise açıklanmadı.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Aralık'ta nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüğü ABD'ye "Noel hediyesi" göndereceğini açıklamış, hediyenin içeriğinin ise Washington ve Pyongyang yönetimleri arasındaki müzakerelerin sonucuna bağlı olarak değişebileceğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile bu yıl Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı ikili zirvede Kim, tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nı kapatma sözü vermişti.

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ABD deneme alanı füze Kuzey Kore nükleer Sohae Füze Deneme Alanı tatbikat

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