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Kuzey Kore temsilcisi ABD'ye vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kore temsilcisi ABD'ye vardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un, ABD'ye vardığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yakınlığıyla bilinen Kim Yong-chol'u taşıyan uçak, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Çin'in başkenti Pekin üzerinden ABD'nin başkenti Washington'a giden Kuzey Koreli temsilcinin, Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer olduğu sanılan kişilerle havalimanından ayrıldığı belirtildi.

Havalimanında görülen ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun'un ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermediği bildirildi.

Haberde, Pompeo ile görüşme gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore temsilcisinin, aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump'a nezaket ziyaretinde bulunarak Kim Jong-un'un yazdığı bir mektubu iletebileceği kaydedildi.

Kuzey Koreli temsilcinin ziyareti ile ilgili Trump yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Washington Post'da yer alan haberde, Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri ile olası ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtilmişti.

Kim Yong-chol'un ziyaretinde Kuzey Kore liderinden ABD Başkanı'na bir mektup getirmesinin beklendiğinin aktarıldığı haberde, Trump'ın birkaç gün içinde, Kim ile büyük olasılıkla mart ya da nisanda Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenecek ikinci bir zirvenin haberini verebileceği kaydedilmişti.

Pompeo ve Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim'in kasımda New York'ta bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ele alınacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Washington Dulles Uluslararası Havaalanı

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