Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı

SEUL (AA) - Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapma teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını verdi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi.

Haberde, teklifin iki lider arasında şahsi ilişkinin derinleşmesi ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için anlamlı bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Choe, henüz ABD tarafından iki liderin silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapması için resmi bir teklif almadıklarını belirtirken, bakan yardımcısının açıklamaları Kuzey Kore tarafının görüşmeye sıcak baktığı şekilde yorumlandı.

-Trump'ın görüşme önerisi

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a görüşme teklifinde bulunmuştu.

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurmuştu.