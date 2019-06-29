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Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi

SEUL (AA) - Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapma teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını verdi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi.

Haberde, teklifin iki lider arasında şahsi ilişkinin derinleşmesi ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için anlamlı bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Choe, henüz ABD tarafından iki liderin silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapması için resmi bir teklif almadıklarını belirtirken, bakan yardımcısının açıklamaları Kuzey Kore tarafının görüşmeye sıcak baktığı şekilde yorumlandı.

-Trump'ın görüşme önerisi

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a görüşme teklifinde bulunmuştu.

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

-Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Donald Trump Kim Jong Un Silahsızlandırılmış bölge

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