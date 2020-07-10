Kuzey Kore Trump'la Yeni Bir Zirveye Sıcak Bakmıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tekrar görüşmeye açık olduğunu ifade etmesinin ardından Kuzey Kore’den yanıt geldi. Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, iki lider arasında bir başka zirvenin “yararlı olmayacağı” görüşünü savundu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un dış politika konularında son dönemde daha sık açıklama yaptığı gözlemlenen kız kardeşi Kim Yo Yong, devlete bağlı Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre (KCNA), Amerika’nın tıkanan nükleer müzakerelere yaklaşımını değiştirmediği sürece yeni yapılacak bir zirvenin ülke için “yararlı olmayacağını” söyledi.
Son dönemde Kuzey Kore’de liderlik rolüyle öne çıkan Kim Jong Yo, “Bu benim kişisel görüşüm ancak ABD ile Kuzey Kore arasında bu yıl bir zirve olmayacak” dedi. Kuzey Koreli yetkili, Trump’la Kim Jong Un arasındaki ilişkinin hala güçlü olduğunu ve “aşırı provokasyonların” engellenmesinde de payı olduğunu savundu.
Kim Jong Yo, “Amerika’yı tehdit etme niyetinde değiliz. Onlar bize dokunmaz ve bize zarar vermezse, herşey normal akışında devam eder’’ diye de ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump bu hafta başında Gray TV’de yaptığı bir açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la bir kez daha görüşme yapmaya açık olduğunu, ‘’Görüşmek istediklerini anlıyorum, biz de bunu kesinlikle yaparız” sözleriyle ifade etmişti.
Kuzey Kore yetkilileriyse Amerika’yla, Kuzey Kore’nin nükleer programıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatma konusuna sıcak bakmadıklarını son dönemde sıklıkla dile getiriyor.
Kim Jong Yo, ülkesinin nükleer programıyla ilgili olarak, “Nükleerden arınmayacağız demiyoruz ancak şu aşamada bunu yapamayız” dedi ve Kuzey Kore’nin bu husustaki adımlarına Amerika’dan yaptırımların azaltılması konusunda karşılık gelmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump ile Kim Jong Un şu ana kadar üç kez görüştü. 2018’de Singapur’daki görüşmede de Kore Yarımadası’nın nükleerden tamamen arındırılması için çaba göstermeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak iki tarafın 2019 yılı Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenen zirvede uzlaşmaya varamamaları nedeniyle müzakereler tıkandı.
Hanoi’deki zirvede, 2016 yılından bu yana uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında Kuzey Kore’nin Yongbyon nükleer tesisini kapatması teklifi Trump tarafından reddedilmişti.
2019 yılı Haziran ayında Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore sınırındaki silahsızlandırılmış ara bölgede kısa bir süreliğine buluşmuş, iki lider daha sonra Stockholm’daki müzakerelerde de bir araya gelmişti. Ancak bu görüşmeler sonuç vermedi.
Perşembe günü gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kuzey Kore’yle diyaloğu devam ettirmeyi umduklarını aktardı.
Pompeo ayrıca, “Kimin, nasıl ve ne zaman görüşeceğiyle ilgiliyse bugün birşey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Bu ay başında, Güney Kore lideri Moon Jae-in de Trump’la Kim’in, Kasım ayında düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerinden önce bir kez daha görüştüğünü görmeyi umduklarını belirtmişti.
Bazı uzmanlar, başkanlık seçimine sadece dört ay kala Trump’ın başka öncelikleri olduğunu savunurken, bazıları da Trump’ın Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden canlandırması halinde önemli bir dış politika kazanımı elde edeceği görüşünde.