Kuzey Kore Trump'la Yeni Bir Zirveye Sıcak Bakmıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tekrar görüşmeye açık olduğunu ifade etmesinin ardından Kuzey Kore’den yanıt geldi. Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, iki lider arasında bir başka zirvenin “yararlı olmayacağı” görüşünü savundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un dış politika konularında son dönemde daha sık açıklama yaptığı gözlemlenen kız kardeşi Kim Yo Yong, devlete bağlı Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre (KCNA), Amerika’nın tıkanan nükleer müzakerelere yaklaşımını değiştirmediği sürece yeni yapılacak bir zirvenin ülke için “yararlı olmayacağını” söyledi.

Son dönemde Kuzey Kore’de liderlik rolüyle öne çıkan Kim Jong Yo, “Bu benim kişisel görüşüm ancak ABD ile Kuzey Kore arasında bu yıl bir zirve olmayacak” dedi. Kuzey Koreli yetkili, Trump’la Kim Jong Un arasındaki ilişkinin hala güçlü olduğunu ve “aşırı provokasyonların” engellenmesinde de payı olduğunu savundu.

Kim Jong Yo, “Amerika’yı tehdit etme niyetinde değiliz. Onlar bize dokunmaz ve bize zarar vermezse, herşey normal akışında devam eder’’ diye de ekledi.