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Kuzey Kore ve Rusya "stratejik diyaloğu güçlendirme" kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:33 | Son Güncelleme

ABD ile nükleer müzakereleri yürüten kritik isimlerden olan Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Çoe son-hui, Moskova ziyaretinde üst düzey temaslarda bulundu

Kuzey Kore ile Rusya, ABD'nin Pyongyang yönetimiyle nükleer müzakereleri yeniden başlatma arayışında olduğu kritik dönemde, "stratejik diyaloğu güçlendirme" kararı aldı.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'da yer alan haberde, ABD ile nükleer müzakereleri yürüten kritik isimlerden Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Çoe son-hui'nin Moskova ziyaretinde iki ülke arasındaki "stratejik diyalog" görüşmeleri kapsamında temaslarda bulunduğu bildirildi.

Haberde Çoe'nin Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra mevkidaşı Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Vladimir Titov ve Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Alexander Fomin ile görüştüğü belirtildi.

Çoe'nin temaslarında Rus muhataplarıyla "bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunduğu" ve "iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik bakış açısıyla geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı" ifade edilen haberde, stratejik diyaloğun güçlendirilmesiyle "iki ülke ilişkilerinde altın çağın başlayacağı" kaydedildi.

Kuzey Kore ve Rusya nisan ayında Rus lider Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan zirvede iki ülke arasında "stratejik diyalog" başlatılması kararı alınmıştı.

Görüşmenin, ABD ile Kuzey Kore'nin ekim ayı başında İsveç'in başkenti Stockholm'de başlatılan nükleer silahsızlanma görüşmelerinin kesilmesinin ardından, yıl sonuna kadar masaya geri dönülebilmesi için arayışta olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

- Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider 26-27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

- Kim, Washington'a yıl sonuna kadar süre tanımıştı

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, Stockholm'deki görüşmelere ilişkin, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi kırdılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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ABD Kuzey Kore Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Çoe son-hui nükleer görüşmeler Rusya

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