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"Kuzey Kore yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede anlaşmanın sağlanamamasının nedenine ilişkin açıklamasına karşı çıktı - Ri Yong Ho: "ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvede Kuzey Kore, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını istedi"

HANOİ (AA) - Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini belirtti.

Ri Yong Ho, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Hanoi'de düzenlenen zirvede anlaşmanın neden sağlanamadığına ilişkin açıklamasına karşı çıkarak, Kuzey Kore'nin yaptırımların tamamının değil sadece bir kısmının kaldırılmasını istediğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze testlerini kalıcı bir şekilde durdurma sözü vermeye de hazır olduğunu ifade eden Ri, Washington'ın "belki bir daha hiç gerçekleşmeyecek" önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de dün başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Keşke daha fazla yol alabilseydik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.

Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." demişti.

Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

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ABD Donald Trump Kuzey Kore

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