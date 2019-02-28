"Kuzey Kore yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep etti"

HANOİ (AA) - Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini belirtti.

Ri Yong Ho, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Hanoi'de düzenlenen zirvede anlaşmanın neden sağlanamadığına ilişkin açıklamasına karşı çıkarak, Kuzey Kore'nin yaptırımların tamamının değil sadece bir kısmının kaldırılmasını istediğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze testlerini kalıcı bir şekilde durdurma sözü vermeye de hazır olduğunu ifade eden Ri, Washington'ın "belki bir daha hiç gerçekleşmeyecek" önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.