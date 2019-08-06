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Kuzey Kore yasa dışı siber işlemlerden 2 milyar dolar gelir elde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan rapora göre, Kuzey Kore BM yaptırımlarını ihlal eden yasa dışı siber saldırlarla 2 milyar dolar gelir kazandı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kore'nin siber saldırılar vasıtasıyla yasa dışı şekilde 2 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

BM yaptırımlarını denetleyen uzman kurulunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, Kuzey Kore'nin finansal kuruluşlardan fon çalmak ve kripto para birimi borsalarından daha fazla gelir elde etmek için yasa dışı yöntemlerle siber uzmanları kullandığı belirtildi.

Siber operasyonlar sonucu 2 milyar dolar gelir elde edildiği vurgulanan raporda, Kuzey Kore'nin kripto para değişimlerine karşı yaptığı büyük çaplı saldırıların "takip edilmesinin zor olduğu, geleneksel banka sektöründen daha az hükümet gözlem ve denetimine tabi olduğu" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin dünya genelindeki genel denetim zaafı sebebiyle küresel finansal sistemde işlem yapmayı sürdürebildiğinin ve "aldatıcı uygulamalarına" devam edebildiğinin altı çizilen raporda, Kuzey Kore'deki mali kuruluşların, BM yaptırımı uygulananlar dahil 30'dan fazla denizaşırı temsilcisi vasıtasıyla banka hesaplarını kontrol edebildiği, yasa dışı kömür ve petrol transferleri gibi işlemleri sürdürebildiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin yabancı suç ortakları vasıtasıyla yasa dışı işlemleri gizlediği vurgulanırken kömür ve işlenmiş petrolleri "gemiden gemiye" transfer yöntemini kullanarak yaptırımları ihlal ettiği belirtildi.

Japon şirketi Remixpoint'a göre, Japonya merkezli kripto para birimi borsası Bitpoint, geçen ay 32 milyon dolar (177 milyon lira) para kaybetmişti.

Kurul ayrıca Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının üretimi için malzeme tedarik etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

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