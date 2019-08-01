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Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

SEUL (AA) - Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıkladı.

Kuzey'in resmi ajansı KCNA'ya göre, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldı.

Kim, fırlatma denemesine dair memnuniyetini ifade ederek, yeni geliştirilmiş roket sisteminin ordunun kara muharebe operasyonlarında önemli rol oynayacağını ve düşmana hedef olma korkusu salacağını belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Ayrıca Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin yeni inşa edilmiş denizaltısında muhtemelen üç füze fırlatma bölümü bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Pyongyang'ın son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

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