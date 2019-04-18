Kuzey Kore yeni silah denedi

Kuzey Kore, taktik güdümlü yeni bir silah denediğini duyurdu.

Yonhap'ın, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı belirtildi.

Kim'in, Kuzey Kore ordusunun savaşma gücünü artıracak çok önemli bir silah sistemi denemesinin yapıldığını söylediği kaydedildi. Kim, ayrıca taktik güdümlü silah denemesiyle ilgili, ulusal savunma alanında uzman bilim adamlarının iyi iş çıkardığını ifade etti.

Uzmanlar denemesi yapılan silahın yeni geliştirilmiş kısa menzilli güdümlü ya da seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore geçen kasımda uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silah denemesi yaptığını duyurmuştu.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.