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Kuzey Kore Yeni Yıla Füze Denemesiyle Başladı

05.01.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığının tespit edildiğini açıkladı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin kendi topraklarından atılan ve denize düşen bir balistik füze denemesi yaptığının belirlendiği belirtildi. Japonya Savunma Bakanı Nobou Kishi’nin açıklamasına göre de söz konusu füze 500 kilometre kadar mesafe kat ettikten sonra denize düştü.

Kuzey Kore’den henüz yapılan füze denemesine ilişkin bir açıklama gelmedi. Genelde Kuzey Kore, denemelerden bir gün sonra denemelere ilişkin olarak hükümet tarafından yayımlanan günlük gazetede detaylı bilgi paylaşımında bulunuyor.

Söz konusu füze denemesi Kuzey Kore’nin geçen yıl Ekim ayından buy an gerçekleştirdiği ilk füze denemesi oldu. Ekim ayında Kuzey Kore, denizaltından atılan bir balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Pyongyang yönetimi, 2019 yılının ortalarından bu yana sık sık kısa menzilli balistik füze denemeleri yapmayı sürdürüyor. O tarihte ABD Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore liderri Kim Jong Un arasında yapılan görüşmelerin sonuçsun kalmasından bu yana füze denemeleri devam ediyor.

Japonya, Kuzey Kore’nin yeni yılda yaptığı bu füze denemesini kaygı verici bulduğunu açıklarken Güney Kore’de denemenin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi acil bir toplantı yaptı ve durum değerlendirmesinde bulundu.

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