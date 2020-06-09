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Kuzey Kore, yeniden 'düşman' olarak nitelendirdiği Güney Kore'yle iletişimi kesiyor

09.06.2020 01:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Salı günü yerel saatle 12.00'de (TSİ 06.00) Güney Kore'yle tüm askeri ve siyasi iletişim hatlarını keseceğini duyurdu. Ülkenin resmi haber ajansı tarafından duyurulan açıklamada Güney Kore, "düşman" olarak nitelendirildi.

Kuzey Kore, yeniden 'düşman' olarak nitelendirdiği Güney Kore'yle iletişimi kesiyor

Kuzey Kore, Salı günü yerel saatle 12.00'de (TSİ 06.00) Güney Kore'yle iletişimi keseceğini duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı tarafından duyurulan açıklamada Güney Kore, yeniden "düşman" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un, Güney Kore'yle Ortak İrtibat Ofisi'nin kapatılmasına yönelik uygulamaların incelenmesi talimatı verdiği de belirtildi.

Pyongyang yönetimi son günlerde Güney Kore'yi, Kuzey Kore'den kaçanların ülke topraklarına balonlarla çeşitli propaganda broşürleri atmalarına seyirci kalmakla suçluyordu.

Kuzey Kore, Güney Kore'yle Ortak İrtibat Ofisi'ni kapatma ve tüm ortak projelere son verme tehdidinde bulunmuştu.

Güney Kore'de, Kuzey Kore sınırında balonla broşürler atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore ise bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan bir kişinin hazırladığı balon

Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2018'de yaptıkları görüşmede Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da Ortak İrtibat Ofisi oluşturma kararı almıştı.

Ofis Ocak ayında koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmış olsa da iki ülke arasındaki temas trafiği Pazartesi gününe kadar sürmüştü.

İki ülke yetkilileri bu ofis aracılığıyla her gün saat 09.00 ve 17.00'de iki kez görüşüyordu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Pazartesi günü 21 aydır ilk kez Kuzey Kore yetkililerinin açtıkları telefona çıkmadığını söylemişlerdi.

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